لخريجي "حقوق الزقازيق".. سحب ملف وظيفة "معاون نيابة إدارية" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تبدأ النيابة الإدارية، اليوم السبت، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية.

وخصصت النيابة الإدارية اليوم السبت لخريجي كلية الحقوق بجامعة "الزقازيق"، وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر "فرع دمنهور فقط" من دفعة ٢٠٢٣، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني.

سحب وتقديم الملفات يكون بمقر رئاسة الهيئة بميدان النجدة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً.

لمعرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة ادخل على الرابط هنا.

لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة اضغط هنا.