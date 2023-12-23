استغل مرض أخته وغياب ابنتها.. "الخال" هتك عرض طفلة يتيمة في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"منار" طفلة لم تتجاوز الثامنة من عمرها حرمت طفولة وأمومة مبكرا. توفيت والدتها لتستضيفها صديقة أمها وتعتني بها أملا في تعويضها لكن سيناريو صادم كان في انتظارها.

من حلوان إلى الطالبية انتقلت الطفلة لتعيش مع صديقة والدتها وابنتها لتعود إليها ابتسامة انطفأت برحيل أمها.

رعاية كاملة ومعاملة حسنة حظيت بها الصغيرة لكن ذئب بشري بدد كل ذلك وراح يشبع غريزته الشهوانية.

داخل قسم شرطة الطالبية حضرت فتاة بوجه شاحب تمسك طفلة تتنقل عيناها بين جدران المكان في محاولة لمعرفة سبب قدومها.

طلبت الفتاة مقابلة المأمور لتقص عليه الطامة الكبرى ليعرض القضية على رئيس المباحث.

صعودا إلى الطابق العلوي، دلفت الفتاة والدموع تغالب عيناها إلى مكتب رئيس وحدة المباحث لتبدأ حديثها "خالي عمل حاجة قلة أدب مع الطفلة دي".

اتهمت الفتاة خالها بالاعتداء جنسيا على الطفلة لدى حضوره إلى المنزل لزيارة أخته واستغل حالتها المرضية وغياب ابنتها ونفذ فعلته النكراء.

بعودة الفتاة فوجئت بالطفلة تخبرها بأمر جلل مع وجود آثار دماء على جسدها الهزيل لتقرر إبلاغ الشرطة.

لم تتمالك الفتاة نفسها ودخلت في نوبة بكاء هدأ رئيس المباحث من روعها وطمأنها بأن الجاني لن يفلت من العقاب.

دقائق معدودة كانت كفيلة بانطلاق مأمورية تحت إشراف العقيد سامح بدوي مفتش مباحث فرقة الطالبية والعمرانية استهدفت المشكو في حقه.

تمكن النقيب مهند أيمن معاون مباحث الطالبية من ضبطه وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة التي أمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعي.