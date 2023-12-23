شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة الحالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتغيير نظام امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الحكومة تنفى تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة بالعام الدراسى الحالى
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتغيير نظام امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير نظام امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024 بنفس نظام العام الماضي بذات المواصفات للورقة الامتحانية، دون أي تغيير، وذلك وفق نظام الكتاب المفتوح "الأوبن بوك"، حيث يحصل الطلاب على كتيب مفاهيم يتضمن القواعد والقوانين التي يحتاجها الطالب أثناء الامتحان، مع تطبيق نظام البابل شيت، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة، وكراسة البابل شيت، وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
السكة الحديد تتيح حجز قطارات تحيا مصر من منافذ فورى
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع قطارات تحيا مصر المنتشرة بالوجهين البحرى والقبلى من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع بكل منافذ فورى والتى تقدر بـ 320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل متمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتسهيلاً عليهم.
أعلنت الفصائل الفلسطينية، أنها تمكنت من تدمير 5 دبابات إسرائيلية وقتل وإصابة جميع أفرادها بعد إعادة استخدام صاروخين يزنان 2 طن أطلقهما الاحتلال تجاه بيوت الآمنين ولم ينفجرا.
وقالت الفصائل في بيان، "إنها زرعت الصاروخيين في طريق تقدم آليات الاحتلال في منطقة جباليا البلد وفور وصول الآليات للمكان تم تفجير الصواريخ".
وافق أحمد فتوح، ظهير أيسر فريق الكرة بنادى الزمالك، على العرض المقدم من نادى الزمالك لتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ فى انتقالات يناير المقبل.
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