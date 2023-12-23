شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف الفلسطيني للقاهرة الإخبارية: الاحتلال هدم 100 مسجد داخل قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حاتم البكري وزير الأوقاف الفلسطيني، إن الانتهاكات الإسرائيلية تتواصل على الأرض والمقدسات الفلسطينية منذ عام 1948، متابعا: "الاحتلال يحاصر المساجد ومصلى الحرم الإبراهيمي و60% من المساجد بالضفة تضررت جراء الاعتداءات الإسرائيلية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في قناة "القاهرة الإخبارية": "قوات الاحتلال هدمت نحو 100 مسجد داخل قطاع غزة والكنائس لم تسلم من الممارسات العدوانية"، مشددا على أن الاحتلال يواصل الاعتداء على المسجد الأقصى ويواصل سياسات التقسيم الزماني والمكاني له.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الثامن والسبعين على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 20 ألف شهيد وأكثر من 53 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر الماضي، وحسب الإحصاءات الفلسطينية، لا يزال هناك 6700 مفقود تحت الأنقاض، فضلًا عن تدمير 70% من الوحدات السكنية في غزة.