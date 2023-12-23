شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيرانى يهنئ الرئيس السيسى على إعادة انتخابه.. ويبحثان الأوضاع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي توجه بالتهنئة إلى الرئيس على الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإعادة انتخابه رئيساً لمصر، حيث ثمن الرئيس من جانبه هذه اللفتة المُقدرة.

وتطرق الاتصال أيضاً إلى التباحث حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، فضلاً عن متابعة النقاش حول مسار تناول القضايا العالقة بين البلدين.