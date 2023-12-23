شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.. البصل بـ 18جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر الخليج 365، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية اليوم السبت: -الطماطم بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 20 جنيه. ‏-البصل الأبيض بـ 18جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ16 جنيها ‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 10جنيهات. بطاطا بـ10 جنيهات ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها . ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 20 جنيها . ‏‎‏‎‏-الليمون بـ 16 جنيها. -جوافة بـ 21 جنيها. يوسفى بلدى 13.5 جنيه -الموز البلدى بـ 18 جنيها.

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