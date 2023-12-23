شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء القاهرة: مستشفى الهلال الأكثر تميزا ويشهد طفرة فى جراحات العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت هيئة مكتب نقابة أطباء القاهرة، ولجنة زيارة المستشفيات، ثاني جولاتها الميدانية، حيث منحت مستشفى الهلال التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، لقب المستشفى الأكثر تميزا، خلال شهر ديسمبر 2023، تقديرًا لما يقدمه من خدمات صحية فائقة الجودة، ومستوى النظافة والتنظيم الذي نال إشادة دولية، وأصبح مقصدا للمرضى من مختلف الجنسيات في جراحات العظام الدقيقة، مع احتفاظه برسالته في رعاية المرضى الغير قادرين، وتيسير علاجهم على نفقة الدولة.

واصطحب الدكتور أيمن خلاف مدير مستشفى الهلال، كل من الدكتورة شرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، والدكتور عماد سلطان، أمين الصندوق، والدكتور جوزيف وحيد، الأمين العام المساعد، والدكتور عبد الوهاب الشرقاوي، مقرر لجنة زيارة المستشفيات والدكتور محمد صبحي، عضو مجلس النقابة في جولة ميدانية داخل أقسام وغرف المستشفى.

من جانبها توجهت الدكتورة شيرين غالب، بالشكر والتقدير، للدكتور أيمن خلاف مدير مستشفى الهلال، لما يقدمه من جهود لخدمة المرضى والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مشيدة بما يشهده قطاع الصحة من طفرة حقيقية في عهد الرئيس السيسي.

وقالت "غالب" إن مستشفي الهلال، صرح طبي مميز، ورائد في جراحات العظام، يقدم خدماته لكافة المرضى بأجر، أو علي نفقة الدولة والتأمين الصحي، ووجهات التعاقد بكفاءة عالية، مؤكدة أن مستشفي الهلال سيكون لها دور في السياحة العلاجية، عقب افتتاح تطوير الأدوار الثامن والتاسع، بتوقيع بروتوكلات تعاون مع كافة الدولة العربية التي تحتاج لذلك كدولة ليبيا الشقيقة واليمن والسودان وفلسطين وغيرهم.

ومنح مجلس نقابة أطباء القاهرة، درع التميز للدكتور أيمن خلاف، مدير عام مستشفى الهلال، على المستوى المتميز والخدمات الطبية المقدمة خاصة للمترددين من مرضى جراحات العظام، والذي جعلها مستشفي رائدة في علاج وجراحات العظام، بكافة تخصصاتها على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه استعرض الدكتور أيمن خلاف مدير مستشفي الهلال، إمكانيات المستشفى التي تتميز بحراحات العظام الدقيقة وتضم 11 تخصص، بطاقة استيعابية تصل إلى 255 سرير، و7 غرفة رعاية، و17 غرفة عمليات جراحية .

وتابع خلاف، يتم استقبال 1000 حالة يوميا وإجراء ما بين 30 إلى 45 عملية جراحية يومياً، و كل جراحات العظام تجري في المستشفي بإشراف أساتذة واستشاريون متخصصون ، ونستقبل مرضى من السعودية والعراق وفلسطين وليبيا وكافة الدول العربية، وأعلن "خلاف" عن بدء التوسع في استقبال حالات السياحة العلاجية في قسم فندقي مكون من 80 سرير سيجرى افتتاحه في يناير المقبل .

وأهدى مدير مستشفى الهلال درع التكريم لزملائه الأطباء، وكافة العاملين بالمستشفى لما يبذلونه من جهود للارتقاء بمستوى الخدمة وراحة المرضى ، وفي ختام اللقاء وجّه الدكتور عماد سلطان، الشكر والتقدير، للدكتور أيمن خلاف، على جهوده العلمية، والطبية المتميزة، وعلى الطفرة التي تشهدها المستشفى في الرعاية و تقديم الخدمات.