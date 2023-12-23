شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الصحة ببريطانيا: تضاعف معدلات الإصابة بمتغيرات أوميكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن هناك انتشارا كبيرا لفيروس كورونا في بريطانيا، حيث يصاب واحد من كل 24 شخصًا في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا بالفيروس في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر، مقارنة بواحد من كل 55 شخصًا قبل أسبوعين، وفقًا لبيانات المراقبة، لكن هذا الرقم يرتفع إلى واحد من كل 16 في لندن – المنطقة الأكثر تضررا، وفقا لأرقام وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) ومكتب الإحصاءات الوطنية" "ONS

وحذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية من أن حالات دخول المستشفيات المرتبطة بالفيروسات آخذة في الارتفاع أيضًا، ويخشى مسؤولو الصحة من استمرار تفشي المرض في الأسابيع المقبلة مع تواصل المزيد من الأشخاص في منازلهم خلال عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وقد حثوا الأشخاص الذين يعانون من السعال أو التهاب الحلق أو سيلان الأنف على الحد من الاتصال بالفئات الضعيفة – مثل كبار السن والنساء الحوامل وأولئك الذين يعانون من حالات كامنة – بسبب مخاوف من أنهم قد يصابون بمرض خطير بسبب الفيروس.

وحذر بعض العلماء، من أن البيانات كانت بمثابة "جرس تنبيه" ومع ذلك، قال آخرون إن ذلك يشير إلى أن الفيروس "لم يسبب نفس القدر من الضرر مثل السنوات السابقة"، لكن لا يزال من غير الواضح مدى ارتفاع معدلات الإصابة.

وقال البروفيسور ستيفن رايلي، المدير العام للبيانات والمراقبة في وكالة الامن الصحى في المملكة المتحدة، إنه في هذا الوقت من العام، الطقس البارد والأيام القصيرة وزيادة التواصل الاجتماعي يعني أن احتمالية انتقال فيروسات الجهاز التنفسي مثل كورونا مرتفعة بشكل خاص، وهذا، بالإضافة إلى التأثير المحتمل للمتغيرات الجديدة، يعني أنه ليس من غير المتوقع أن نرى الحالات تتزايد.

وكشفت البيانات أيضًا أن الحالات تبدو أعلى بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عامًا، وتضاعفت المعدلات 3 مرات تقريبًا خلال شهر واحد بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا، حيث سجلت 5.8 % في 13 ديسمبر، مقارنة بنسبة 2.1 % المسجلة في 14 نوفمبر، وبين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 عامًا، بلغ المعدل أيضًا 5.7 %، مرتفعًا عن 2 % في 14 نوفمبر.

وكانت معدلات الإصابة أقل بين كبار السن، حيث سجلت معدلات 2.6 % في 13 ديسمبر، لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاما، و2 % لمن تبلغ أعمارهم 75 عاما فما فوق.

ومع ذلك، أشار رؤساء هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إلى أن أحجام العينات المستخدمة لتقدير معدل الانتشار لكل فئة عمرية أصغر من حجم عينة الدراسة الإجمالية، مما يعني أن هناك قدرًا أكبر من عدم اليقين مقارنة بتقديرات العدوى الوطنية.

وقالت الدكتورة ماري رامزي، مديرة برامج الصحة العامة في وكالة الأمن الصحى في المملكة المتحدة، إن آثار الطقس البارد الأخير وزيادة التواصل الاجتماعي في الداخل في الفترة التي تسبق عيد الميلاد تتسبب بشكل غير مفاجئ في انتشار الأنفلونزا وكورونا بسهولة أكبر وزيادة أعداد المصابين بشكل أكبر.

وأضافت: "إذا ظهرت عليك علامات أمراض الجهاز التنفسي، مثل الأنفلونزا وكورونا، فحاول الحد من اتصالك بالآخرين قدر الإمكان، وخاصة أولئك الأكثر عرضة للخطر"، وتتوافق مستويات الإصابة الحالية كورونا مع تلك التي تم اكتشافها في منتصف يناير، عندما كانت الحالات تنخفض عن الذروة الشتوية التي بلغت حوالي 1.7 مليون.

ومع ذلك، تظهر بيانات منفصلة صادرة عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية اليوم أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في المستشفيات آخذة في الارتفاع أيضًا، بزيادة أكثر من الثلث في الأسابيع الأربعة الماضية، كان هناك 3390 مريضًا بالفيروس في المستشفى في 17 ديسمبر، بزيادة 38% عن 2452 مريضًا تم تسجيلهم في 19 نوفمبر، ويمثل هذا أيضًا زيادة بنسبة 12 % خلال أسبوع عن 3024 حالة تم تسجيلها في 10 ديسمبر، وكشفت الأرقام أيضًا أن عدد المرضى في المستشفى المصابين بالأنفلونزا أعلى بأربعة أضعاف من نهاية الشهر الماضي، تم إدخال ما معدله 648 مريضًا يوميًا إلى المستشفى في الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر، مقارنة بـ 160 في 26 نوفمبر، وهو أيضًا أعلى بمقدار الثلثين من 402 تم تسجيله في نهاية 10 ديسمبر.

ماذا نعرف عن JN.1؟

تم رصد سلالة JN.1 لأول مرة من قبل وكالة الأمن الصحى في المملكة المتحدة، كجزء من المسح الروتيني - عملية مراقبة العدوى الناشئة التي من المحتمل أن تؤثر على المملكة المتحدة.

تم وضع علامة على المتغير لأنه يحتوي على طفرة في بروتين سبايك، ومن المعروف أن هذا يساعد الفيروس على تفادي الحماية المناعية المتراكمة من العدوى السابقة والتطعيم.

وأشارت وكالة الأمن الصحى في المملكة المتحدة إلى أنها كانت تنطلق أيضًا على المستوى الدولي وكذلك في المملكة المتحدة.

وقد دفع ذلك الوكالة إلى تصنيف السلالة كبديل رسمي في وقت سابق من هذا الشهر، ووصفتها بأنها مثيرة للاهتمام V-23DEC-01، وهي عملية تعني أنه يتم تتبعها رسميًا.

وحتى 16 ديسمبر، تم تأكيد 7344 إصابة بفيروسكورونا من سلالة JN.1 في 41 دولة، حسبما أكدت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع، وقد حذر رؤساء الصحة أيضًا من ارتفاع الحالات وحالات العلاج في المستشفيات بسبب سلالة اوميكرون الفرعية JN.1، والتي تتفوق بشكل كبير على كل السلالات المعروفة الأخرى.

ويتفاقم هذا الانتشار بسبب انخفاض مستويات المناعة لدى السكان، والمزيد من الاختلاط الداخلي وهو أمر لا مفر منه خلال موسم العطلات ووصول نوع فرعي جديد JN.1، من اوميكرون وهو أكثر عدوى، وتنصح وكالة الأمن الصحى في المملكة المتحدة، بتوخي الحذر خلال فترة عيد الميلاد لحماية الأشخاص وخاصة كبار السن والضعفاء سريريًا.

وفي الوقت نفسه، شكلت حالة إيريس، المعروفة علميا باسم EG.5.1، أكثر من ربع (27.7 %) من جميع الحالات الأخرى وأوميكرون (XBB)، 15.4%، أظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية الأخرى الصادرة اليوم أيضًا عن عدوى كورونا أن الأعراض بما في ذلك الصداع وسيلان الأنف والسعال كانت من بين 3 من أعراض كورونا الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر، وكانت آلام العضلات والتهاب الحلق والتعب من بين الأعراض الثلاثة الأخرى التي يتم تسجيلها بشكل متكرر.