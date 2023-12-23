شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: تنفيذ خطة شاملة للاستغلال التجارى لمحطات وأعمدة المونوريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المهندس كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل والذي يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم، ويشتمل على 22 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب)، وتأتي هذه الجولة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في انشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة.

تضمنت الجولة متابعة اللمسات النهائية للانتهاء من اعمال تشطيب محطة المشير طنطاوي وتقدم الأعمال التى يتم تنفيذها بالمحطات المختلفة حتى محطة رقم 1بيوسف عباس بمدينة نصر، حيث يجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والتكسيات الخارجية لها بعد الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني والمعدني لها، واطلع الوزير على خط سير الركاب بالمحطات بدءا من الجراج الخاص بكل محطة مرورا بسلالم المشاة ثم شبابيك التذاكر فارصفة المحطات.

وتابع الوزير التقدم في معدلات تنفيذ مسار المشروع، مؤكدا على ضرورة استمرار تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله بقطاعات المشروع المختلفة مثلما حدث في قطاع المشير، وتم الاطلاع على نسبة الإنجاز الكلية للمشروع وما تشمله من الأعمال الإنشائية والتشطبيات والأعمال الكهروميكانيكية للمحطات" وأعمال الأنظمة والوحدات المتحركة.

ووجه الوزير، بأن يتم تنفيذ كل الأعمال بالتوازي لسرعة الإنجاز كما استعرض الوزير مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق التقدم في معدلات تنفيذ مركز السيطرة والتحكم البالغ مساحته حوالي 85 فدان (356،248 م2) والذي يتضمن عدد 13 مبني ، وكذلك معدل توريد القطارات حيث وصلت كل. قطارات هذا الخط بالكامل بعدد 40 قطارا بإجمالي 160 عربة حيث يتكون كل قطار من عدد 4 عربات واسعرض وزير النقل مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق تنفيذ خطة الاستغلال التجاري للمشروع سواء عن طريق الاعلانات التي توضع على أعمدة المونوريل أو المحطات ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل للاستغلال التجاري الأمثل لكل المشروعات لتحقيق عائد مادي يساهم في تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب واستدامة تلك المشروعات .

جدير بالذكر، أن الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.‏

وسيساهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية) وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة،

كما أن المونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة سيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة ، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الإختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات.‏حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة) و المونوريل يتم تنفيذه بالاماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الاخرى و يتميز بامكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات افقية كبيرة ولا يحتاج الي تعديلات كثيرة في المرافق كما تقل فيه اعمال نزع الملكيات الى حد كبير. و يتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يشغل أي أجزاء من الشارع الأمر الذي يعني عدم تاثر حركة المرور بهذه الشوارع