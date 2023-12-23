شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: إجراء جديد للناجحين بمسابقة الـ30 ألف معلم لاستخراج العضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن إجراء جديد للتيسير على الناجحين فى مسابقة ال 30 ألف معلم السنة الأولى، للحصول على عضوية النقابة، بعد تسلمهم العمل فعليا فى المدارس .

وأوضح نقيب المعلمين، أنه تم توجيه أعضاء اللجان النقابية، فى جميع المحافظات، بالنزول إلى مقرات الإدارات التعليمية، وإتاحة استمارة العضوية وتلقى الأوراق المطلوبة، والتأكد من استيفاء كل البيانات، وصولا حتى تسليم الكارنيهات، وذلك تيسيرا على المعلمين الجدد، وانهاء الاجراءات بسهولة ويسر .

وشدد نقيب المعلمين على ضرورة تواصل فرعيات نقابة المعلمين ولجانها النقابية فى المحافظات، بمسئولى المديريات والإدارات التعليمية، لتعريف المعلمين الجدد بالإجراء الجديد للحصول على كارنية نقابة المهن التعليمية، بهدف تجهيز الأوراق المطلوبة، لسرعة استخراج الكارنية.

وأشارت نقابة المعلمين، إلى أن الأوراق المطلوبة لاستخراج عضوية النقابة هى، صورة بطاقة الرقم القومى، مفردات مرتب، وبيان حالة موثق من الإدارة التعليمية، وصحيفة أحوال معتمدة .