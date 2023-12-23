شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ومحافظ الشرقية يطلقان مبادرة لتمويل رؤوس الأبقار لصغار المربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مبادرة احلم لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين في محافظة الشرقية، بحضور علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري وقيادات الوزارة والمحافظة والبنك ونواب البرلمان.

وتفقد القصير ومرافقوه مزرعة المواشي بجمعية التلين بأبو حماد شرقية المقامة على مساحة 30 فدانا، وتستوعب حوالى 2500 رأس ماشية ومجموعة المصانع التابعة لها في مجال منتجات الألبان والتي تتجاوز طاقتها الإنتاجية أكثر من 120 طن يوميا من الألبان ومشتقاتها، كما تفقدوا المحجر البيطري الذي يسع 2000 رأس ماشية من السلالات المحسنة.

وجدد القصير التهنئة للرئيس السيسي بثقة الشعب المصري في قيادة مصر لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا أن هذه الثقة جاءت نتيجة للإنجازات غير المسبوقة التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، وقال القصير، إن نتيجة الانتخابات، ونسبة المشاركة فيها تدل على إدراك ووعي شعب مصر العظيم بأهمية المرحلة موجها الشكر الى شعب الشرقية الذي خرج بمظهر مشرف خلال الانتخابات الرئاسية لتاييد الرئيس .

وقال القصير، إن مبادرة احلم لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين في محافظة الشرقية، تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين سلالات الماشية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف، أن هذه مشروعات تقوم بها الدولة لتدعيم منظومة الأمن الغذائي للمواطنين سواء في الإنتاج النباتي أو الحيواني أو الداجنى، مشيرا إلى تحقيق طفرة إنتاجية في مثل هذه المشروعات ويأتي هذا المشروع في إطار توجيهات القيادة بتحسين السلالات عالية الإنتاجية من اللحوم والألبان، وقال إن الوزارة قامت بتطوير مراكز التلقيح الاصطناعي على مستوى وقامت بانتاج أكثر من 4 ملايين جرعة خلال الفترة الماضية، كل ذلك يأتي في إطار المشروع الكبير حياة كريمة الذي أطلقه الرئيس السيسي، لتطوير الريف المصرى وتحسين مستوى معيشة المزارعين.

وأضاف وزير الزراعة، أنه بالإضافة إلى الاهتمام بالسلالات المحلية تم استيراد بعض السلالات من الخارج لرفع كفاءة الإنتاحية من اللحوم والألبان وتحسين دخل المزارعين والمربين، مضيفا أن المشروع الذى نحن بصدده اليوم يأتي في ضوء تشجيع الدولة لكبار المنتجين والمستثمرين لاستيراد سلالات متميزة من الخارج تحت إشراف وزارة الزراعة وبتمويل من البنك الزراعي ثم توزيعها على صغار المربين بقروض ميسرة، ويقوم المستثمر بتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية ثم يتعاقد معهم على شراء إنتاجها من الألبان ولذلك فهذه مشروعات متكاملة بين المستثمر وصغار المربين.

وقال وزير الزراعة، إنه تم عقد بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي لتقديم تمويل ميسر لصغار المربين الذين سوف يشترون هذه الرؤوس.

وأضاف أن هذا المشروع يحقق عدة فوائد منها توفير سلالات محسنة لصغار المربين والمزارعين ثم يقوم المستثمر بمتابعتها وتوفير الأمصال واللقاحات والأعلاف والتدريب والتأمين على الماشية والإشراف البيطري الكامل، كما يشترى منهم الألبان والولادات وبالتالي المشروع يوفر للمربي دخلا إضافيا، كما يسهم في توفير فرص عمل بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية المحلية من اللحوم والألبان.

وأكد القصير، أن هذا المشروع يعتبر باكرة مشروعات الشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص والتي سوف يتم تعميمها على كل المحافظات بالتنسيق مع بعض المستثمرين الآخرين .

وتابع وزير الزراعة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أننا نحلم للمواطن المصري بتقديم أفضل الخدمات والمشروعات في كل المجالات والتفكير خارج الصندوق وتقديم مشروعات عملية على أرض الواقع وافكار فيها ابتكار وريادة أعمال ولا يوجد سقف لطموحتنا من أجل المواطن.