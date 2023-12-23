شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتابع امتحانات النقل من برج العرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اليوم الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يرافقه خالد ابراهيم مدير عام التعليم النموذجي، أولى أيام امتحانات النقل من منطقة الإسكندرية الأزهرية.

وخلال جولته، تفقد امتحانات المعاهد الأزهرية ببرج العرب، حيث أشاد بمستوى الانضباط والالتزام باللجان بمعاهد فتيات الشعراوي العادي والنموذجي، واثنى فضيلته على إدارة المعاهد ومدى الوعي الإداري والإخلاص في العمل الذي وجده على الارض ووجه بتكريم شيوخ المعاهد على تميزهم.

وحث الطلاب على بذل المزيد من الجهد، ووجه مدير الإدارة بضرورة المتابعة اليومية لمعاهد برج العرب العادي والنموذجي وسيدنا يحيي لضمان الانضباط والالتزام بها، واكد فضيلته على ضرورة تنفيذ التعليمات الصادرة عن قطاع المعاهد الازهرية بشكل دقيق.

وأكد أن قطاع المعاهد الأزهرية يحرص على توفير كل سبل الراحة للطلاب وتذليل العقبات أمامهم، وأن امتحانات النقل هذا العام تسير بشكل جيد دون أي معوقات.

وتأتي هذه الجولة التفقدية في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على متابعة سير العملية التعليمية في المعاهد الأزهرية بمختلف المحافظات.

وخلال جولته، تفقد الشيخ أيمن عبدالغني عددًا من المعاهد الأزهرية ببرج العرب، شملت: معهد الشيخ الشعراوي العادي، معهد الشيخ الشعراوي النموذجي، معهد برج العرب العادي، معهد برج العرب النموذجي، معهد سيدنا يحيي.

وخلال جولته، حرص على التحدث مع الطلاب وإدارة المعاهد، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتركيز على دراستهم.

وتفقد تجهيزات اللجان الامتحانية، وتأكد من توفر جميع الاحتياجات اللازمة للطلاب.

أكد الشيخ أيمن عبدالغني أن قطاع المعاهد الأزهرية يحرص على توفير كل سبل الراحة للطلاب، وتذليل العقبات أمامهم، وذلك في إطار سعيه الدائم إلى تحقيق أفضل النتائج التعليمية للطلاب.

وشدد على ضرورة متابعة سير الامتحانات في المعاهد الأزهرية بمختلف المحافظات، وذلك لضمان سيرها بشكل جيد دون أي معوقات.

تأتي هذه الجولة التفقدية في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على متابعة سير الامتحانات في المعاهد الأزهرية بمختلف المحافظات.

وتهدف هذه الجولة إلى التأكد من سير الامتحانات بشكل جيد، وضمان توفير كل سبل الراحة للطلاب، وتذليل العقبات أمامهم.