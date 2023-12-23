شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد مجالس البحث العلمى العربية يصدر قرارات مهمة بختام اجتماعات الدورة 45 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم مجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية اجتماعات دورته العادية الخامسة والأربعين، والتي انعقدت في رحاب المركز القومي للبحوث باستضافة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة 20 – 21 ديسمبر 2023، بحضور ممثلي الدول العربية الأعضاء ومدير إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي وممثل إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، وعدد من المراقبين من منظمات العمل العربي المشترك والمنظمات الدولية. وخاطب فاتحة أعمال المجلس كل من:

- الدكتور حسين درويش رئيس المركز القومي للبحوث

- الدكتور محمود محمد صقر- رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية رئيس الدورة 45 لمجلس الاتحاد.

- الدكتور فراج العجمي- مدير إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية

- الدكتور عبد المجيد بنعمارة - الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية

- الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية

- الدكتور علي الموسى- الأمين العام للمجلس الدولي للغة العربية

- الدكتور نزار حسن- ممثل مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة

- الدكتور أشرف عبد العزيز- الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية المستدامة.

وأصدر المجلس بيان إدانة لعدوان سلطة الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة إعلان وتكريم الفائزين بجائزة الأمن الغذائي والتي تم إعلانها بالتعاون بين اتحاد مجالس البحث العلمي العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية واتحاد الجامعات العربية، حيث فاز بالجائزة في دورتها للعام 2022، كل من:

أولا: جائزة المشاريع الناشئة وهي مقدمة من اتحاد مجالس البحث العلمي العربية وفاز بالمركز الأول بجائزة قيمتها عشرة آلاف دولار د. حمدي فتوح الموافي مركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جمهورية مصر العربية، وفاز بالمركز الثاني بجائزة قيمتها خمسة آلاف دولار د. عبد الرحمن نوي مركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ثانيا: جائزة المبادرات الوطنية الرائدة في مجال الأمن الغذائي، وهي مقدمة من اتحاد الجامعات العربية، وفاز بالمركز الأول بجائزة قيمتها عشرة آلاف دولار د. ناصر طراف إبراهيم الهيئة العامة للاستشعار عن بعد الجمهورية العربية السورية، وفاز بالمركز الثاني بجائزة قيمتها خمسة آلاف دولار د. عاطف عبد الفتاح محمد شاهين مركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جمهورية مصر العربية.

وتمت الإشارة إلى أن جائزة البحث العلمي والدراسات في مجال الأمن الغذائي ومقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة وفقا لترتيبات المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وتناولت أعمال اجتماعات الدورة العادية 45 لمجلس الاتحاد، أهم منجزات الأمانة العامة خلال العام 2023، وموقف تنفيذ برامج خطة الاتحاد ومنها الوقوف على مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار ومبادرة الابتكار الأخضر وقاعدة بيانات البحث العلمي العربية ومشاركة الاتحاد في التصنيف العربي للجامعات وتصنيف سايماجو لمراكز البحث العلمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأصدر المجلس عددا من القرارات من أهمها:

- تضمين الباحثين في المهجر ضمن بوابة الاتحاد للبحث العلمي (Arab Scientific Research Hub).

- استحداث بوابة للمجلات العلمية العربية، بما يسمح بتصنيفها مع تضمين معامل التأثير العربي، ودراسة إمكانية إنشاء قاعدة بيانات لرسائل الدكتوراة في الجامعات العربية.

- الإشادة بمبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار ودعوة الدول العربية إلى الالتزام بتخصيص المبالغ المالية اللازمة لضمان حسن تنفيذ المشاريع المتميزة التي وصلت إلى مراحلها النهائية من التقويم.

- كما أجاز المجلس تقرير اللجنة المكلفة من مجلس الاتحاد ووافق على عودة مقر الاتحاد إلى بغداد، وثمن في الإطار الجهود التي بذلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية العراق لتسهيل عودة المقر والتي وردت ضمن كلمة رئيس وفد جمهورية العراق الأستاذ الدكتور أسعد غني جهاد رئيس دائرة الشؤون المالية والإدارية بوزارة التعليم العالي العراقية.

كما قدم الشكر والتقدير لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية السودان على احتضانها لمقر الاتحاد منذ عام 2005، وعلي التسهيلات التي قدمتها لتمكينه لاستئناف عمله بعد انتقاله إلى الخرطوم والتي وردت في كلمة رئيس وفد جمهورية السودان الدكتور مرتضى علي عثمان المستشار الثقافي بسفارة جمهورية السودان ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي. كما وافق المجلس على الإبقاء على مقر الاتحاد في جمهورية السودان كمكتب إقليمي للاتحاد. ووجه المجلس بتقديم الدعم الكامل للباحثين السودانيين أثناء مشاركتهم في برامج وفعاليات الاتحاد.