جثة في وضع قرفصاء.. تحرك جديد من المباحث لحل لغز قاصر الحي الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغات التغيب لتحديد هوية قاصر عثر على جثتها بحدائق أكتوبر.

آثار الضرب وتكبيلها في وضع قرفصاء بالشارع ما يزال رجال المباحث الجنائية في مهمة فك طلاسمه.

المعاينة والتحريات والأولية رجحت أن الفتاة في العقد الثاني من العمر تعاني إدمان المواد المخدرة وأن الفصل الأخير من حياتها يرتبط بالمخدرات.

مأمور قسم شرطة حدائق أكتوبر تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ملقاة بالطريق بالحي الإيطالي في ظروف غامضة.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحفظت على كاميرات المراقبة لتفريغها.