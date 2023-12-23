جثتين على السكة | أهالي الحوامدية تودع عريس وصديقه ضحايا قطار الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

في مشهد قاسٍ، ودع أهالي العزبة القبلية بالحوامدية، جثماني "أحمد. س"، و"محمد. ع"، الذي لقي مصرعهما أسفل قطار "الصعيد" لمثواهما الأخير بمدافن العائلة.

شهد تشييع جثامين الضحايا، وسط تواجد عدد من أهالي البلدة والقرى المجاورة، وسط صراخ وانهيار أهالي الضحايا وأصدقائهما، عقب صلاة الجنازة عليهما، بعد خروج تصريح النيابة بدفن الجثامين.

كان بلاغ ورد لغرفة عمليات النجدة بالجيزة، مفادها باصطدام قطار شابين كانا يستقلان دراجة نارية بمحطة الحوامدية بوجود جثتين.

وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن قطارا اصطدم بدراجة نارية يستقلها شابين.

وتبين من الفحص أن الجثتين هما "محمد. ع"، 20 عاما، و"أحمد. س" 22 عامًا جرى نقلهما لمشرحة مستشفى البدرشين.