ضبط عاطل في الجيزة يُزور محررات رسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالجيزة؛ لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة) بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة بمقابل مادي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (96 خاتم شعار الجمهورية مقلد -109 أكلاشيه منسوب للعديد من الجهات – الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير).

بفحص الأجهزة المضبوطة تبين احتوائها على نماذج الأختام وصور المستندات المضبوطة وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.