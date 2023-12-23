خالد يطلب تطليق زوجته: "بنت الجيران طلعت بتشرب سجاير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

قام "خالد. ك"، 31 سنة، برفع دعوى قضائية ضد زوجته، يطلب فيها تطليقها للضرر، مبررًا طلبه: "بتعلم البنات الصغيرة شرب السجاير".

يروي الزوج تفاصيل زواجه من "هدير. م"، 30 سنة، لمصراوي قائلا: تزوجت من بنت الجيران، بعدما تماما الخدمة العسكرية، ووقتها نصحني الجميع بمعرفة صفاتها وطباعها بعد الزواج، وفوضت أمري لربي وتزوجته بعد صلاة استخارة لله.

يكمل "خالد" حديثه: عشت معها سنتين زواج بدون خلافات نهائيا، حتى نقل شقيقي أقامته بنفس العمارة التي أقيم بها وأصبحت هي وبناته الصغيرة أصحاب ومعظم الوقت معهم بمنزلهم، اعتقدت ربنا عوضها بالأطفال بسبب تأخر الإنجاب بدون أسباب.

يشكو "خالد" زوجته لمنزل أهلها: لكن الغريب اختلاف زوجة شقيقي مع زوجتي، وخلال شجار كبير بينهما علمت أن زوجتي بتشرب السجائر، وتحريض البنات على شربها، وتم تسجيل ذلك خلال فيديو تصوير على الهاتف المحمول بالصدفة، لذلك لم تنكر ما فعلته.

"بعد محاولات فاشلة للطلاق بسبب خلافات تطورت لمشاجرة بالأسلحة"، لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى تطليق للضرر منها، حملت رقم 1730 لسنة 2022، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.