الداخلية تضبط 295 قضية مخدرات وتُنفذ 84 ألف حكم قضائي في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود أجهزة الأمن، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا المخدرات: عن ضبط 333 متهمًا، بحوزتهم 295 قضية مواد مخدرة، بإجمال مضبوطات وزنت قرابة 210 كجم.

وضبطت أجهزة الأمن 136 متهمًا بحوزتهم (162 سلاح ناري- 180 طلقة مختلفة الأعيرة- 15 خزينة متنوعة- 266 قطعة سلاح أبيض).

ونجحت أجهزة الأمن في تنفيذ 84001 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.