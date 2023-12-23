تخريج دورة تدريبية للكوادر الأمنية من الدول الإفريقية بأكاديمية الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة، (كلية التدريب والتنمية "المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام")، احتفالاً بمناسبة انتهاء فعاليات فرقة (حماية المدنيين بمناطق الصراع)، والتي عقدت بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام ، خلال الفترة من 2023/11/25م وحتى 2023/12/21م للكوادر الأمنية من الدول الإفريقية بمشاركة 24 متدرب يمثلون 14 دولة إفريقية .

وحضر الحفل اللواء مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة، والسفير الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وعدد من قيادات وضباط كلية التدريب والتنمية "المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام" حيث نقل لهم اللواء مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة - خلال كلمته التى ألقاها ، تحيات محمود توفيق وزير الداخلية، وإهتمام سيادته البالغ بفعاليات تلك الدورات، مؤكداً على حرص الوزارة، على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية، بما يكفُل تنمية وصقل مهاراتهم وقدراتهم العلمية والبدنية والمهارية، تحقيقاً لفعالية أدائهم أثناء الاضطلاع بمهامهم السامية فى بعثات حفظ السلام الدولية.

ومن جانبه أكد الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أن الوكالة تعمل بصورة مكثفة فى مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة ومن بينها أكاديمية الشرطة، وأن تعزيز الأمن والاستقرار فى دول القارة الأفريقية يمثل أحد أولويات عمل الوكالة في سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب ونشر السلم والاستقرار.

وتلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني، بمحاوره المختلفة والذي شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملي بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التي تحاكى الواقع المعاصر.

يأتي ذلك اتساقاً مع إستراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز في أحد محاورها على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كافة الأجهزة الأمنية في الدول الأفريقية الشقيقة، وتبادل الخبرات ودعم الجوانب التدريبية من أجل سلامة وأمن جميع دول القارة، وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وأعرب المتدربون عن سعادتهم البالغة بتلقي تلك الدورات في مصر وتقدموا بخالص التقدير لما شاهدوه من قدرات فائقة في مجالات التدريب الأمني وبحجم المهارات والخبرات التدريبية والأمنية الاحترافية، وأكدوا أن تلك الدورات سيكون لها بالغ الأثر في تنمية قدراتهم في مجال العمل الأمني، وفى نهاية الاحتفال تم تكريم أوائل المتدربين ومنحهم شهادات التقدير والتفوق.