"مزقوا جسده بماسورة وفاس".. ماذا قال الطب الشرعي في واقعة قتيل أوسيم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

حصل "الخليج 365" على تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه "محمد. غ" ـ مالك محل ألبان ـ الذي قُتل على يد جيرانه في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة.

وتضمن تقرير الطبيب الشرعي، حالة المجني عليه، شمل أوله الكشف الظاهري الذي تبين منه أن الجثة تعاني من غيبوبة عميقة نتيجة ادعاء خبطة بالرأس إثر مشاجرة، نتج عنها جرح قطعي عميق بفروة الرأس وجرح في مقدمة الرأس ووجود نزيف في المخ؛ ما أدى إلى حدوث غيبوبة عميقة إثر هبوط حاد في ضغط الدم.

كما جاء في تقرير الطبيب الشرعي: ـ وجد جرح مخيط بغرز جراحية بطول حوالي 4 سم منتصف الجبهة بفك الغرز تبيناه مشرذم الحواف ومحاط بتسحج.

ـ جرح مخيط بغرز جراحيه بطول حوالي 7 سم اعلي خلفيه يمين الرأس بفك الغرز تبيناه مشرذم الحواف.

ـ کدم بلون بنفسجي غير منتظم الشكل بأبعاد حوالي 58 سم بخلفيه اليد اليسرى.

ـ عدة سحجات متكدمة غير منتظمة الشكل بأبعاد تتراوح بين حوالي 2×1سم إلى 4×2سم الطرفين السفليين.

- بالشق على فروة الرأس ورفعها وجدت انسكابات دموية غزيره مقابل الإصابات المشاهدة والموصوفة

- بالشق على الأنسجة الرخوة والعضلات وجدت خاليه من الانسكابات الدموية والعظم اللامي سليم والمرئي والقصبة الهوائية خاليان من أي آثار إصابة وتجويفهما خالي من الأجسام الغريبة هو الفقرات العنقية والغضاريف الحنجرية خالية من الكسور.

بالشق على الانسجة الرخوة والعضلات وجدت خاليه من الانسكابات الدموية وتجويف الصدر خالي من الأنزفة والأرتشاحات والرئتين خاليان من أي آثار إصابة والقلب خالي من أي آثار إصابة، والأضلاع وعظام القص والترقوتين ولوحي الكتف جميعها خاليه من الكسور.

- بالشق على الأنسجة الرخوة والعضلات وجدت خاليه من الإنسكابات الدموية وتجويف البطن خالي من الأنزفة والإرتشاحات والكبد والطحال والمعدة والأمعاء بنوعيها والمثانة والكليتين والخصيتين جميعها خالية من أي أثار إصابة وقد تحسسنا سلامه عظام الحوض والعمود الفقري والاطراف.

وأحالت النيابة العامة بالجيزة- في وقت سابق-، المتهمين لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهم بقتل جارهم ـ مالك محل البان ـ في الجيزة.

وجاء في أمر الإحالة، أنه في 23 من يناير2023، بدائرة قسم مركز أوسيم بالجيزة، أن المتهمين "إبراهيم م." و"أحمد م." و"مصطفي م." ومحمد م."، قتلوا المجني عليه "محمد غ." مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء تاليه الوصف وترصدا له في المكان الذي أيقنوه سلفا الوصول إليه وما أن ظفروا به.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول قام بضرب المجني عليه "محمد" ضربتين استقرت الأولى بمقدمه رأسه والثانية بمؤخرة رأسه عقب سقوط المجني عليه أرضاً بينما قام المتهمين الثاني والثالث بالاعتداء عليه بالضرب قاصدين من ذلك قتله.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين حازوا وأحرزوا (أسلحة بيضاءـ أزمه ـ فأس ـ ماسورة ـ عصا شوم) في ارتكاب الجريمة.