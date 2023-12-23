السر في "جلب الحبيب".. كيف سقط دجال مغربي بعد قتل سيدتين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

تحقق السلطات المغربية مع دجال متهم بقتل سيدة ارتبط معها بعلاقة غير شرعية حرقًا.

كشفت التحقيقات الأولية أن المتهم البالغ من العمر 59 سنة، استدرج الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا قدرته على "جلب الحبيب" وإكثار الرزق ودفع النحس والعنوسة عن طريق طاقة روحانية من السحر والشعوذة، وكان أغلب زبائنه من النساء.

أضافت التحقيقات أن المتهم تعرف على المجني عليها من الدار البيضاء، كسب ثقتها ثم ارتبط معها بعلاقة غير شرعية في منزله، لكن تسرب إليه هاجس بخيانتها له، فاستدرجها إلى منزله أمس الجمعة، وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بحسب وسائل إعلام محلية.

تأكد المتهم من إزهاق روح عشيقته، فخطط للتخلص من الجثة فنقلها إلى سيارته مبتعدًا 30 كم عن شقته، متفاديًا الناس وكاميرات المراقبة على الطرق والكمائن، وحين وصل إلى مكان شبه مهجور، سكب عليها البنزين وأضرم النيران في جثتها مغادرًا إلى سكنه.

صباح الجمعة الماضية، شاهد أحد العمال نيران خافتة، فاقترب منها ليفاجئ بجثة الضحية، فأبلغ برفقة آخرين الشرطة التي راجعت محاضر التغيب في ظروف غامضة، وتبين مقتل سيدة أخرى وهناك مشتبه به تم تحديده، وبتتبع الاتصالات مع المجني عليها الأخيرة توصلت التحريات إلى أن المتهم واحد في الجريمتين.

وتمكنت السلطات الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم والقبض عليه، لاتهامه بارتكاب جريمتي قتل.