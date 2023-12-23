شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الغزل والنسيج: 2024 عام الحوار والنقاش مع القيادات النقابية بدون خطوط حمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث آلاف من عمال الغزل والنسيج، اليوم السبت، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بالإنتخاباتى الرئاسية، مجددين كامل الدعم للرئيس عبد الفتاح السيسى فى إستكمال مسيرة العطاء والإنجازات.

وتقدم عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة، الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، بأسمى آيات التهانى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتجديد ثقة الشعب المصري العظيم فيه لاستكمال بناء الدولة الحديثة التي أرسى قواعدها منذ توليه مقاليد الرئاسة، من أجل هذا الوطن وشعبه العظيم، جاء ذلك عبر انتخابات حرة نزيهة، احتشد فيها المصريون بمختلف شرائحهم، مُعبرين عن إرادتهم بمنتهى الرقي الحضاري، ومدافعين عن حلمهم الكبير فى استكمال الجمهورية الجديدة، على النحو الذى تستمر معه مسيرة التنمية غير المسبوقة، لإرساء دعائم حياة كريمة فى شتى أنحاء البلاد، قائلاً: «مبروك لمصر.. شعب اختار الوطن.. ورئيس أدى الأمانة بإخلاص.. فكان محل ثقة الشعب».

وأضاف إبراهيم، أن المصريين بهذه الصورة المشرفة، التى بدت واضحةً خلال هذا الاستحقاق الانتخابي والدستوري، أثبتوا للعالم كله، وعيًا راشدًا، وإدراكًا عميقًا بحجم التحديات، وحجم ما تحقق من إنجازات فى زمن قياسي، واختاروا طريق البناء والتنمية والعمران؛ من أجل رفعة مصر وتقدمها واستقرارها، والحفاظ على مكتسباتها، وصون أمنها القومي بمفهومه الشامل والمتكامل.

وعبر الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، عن خالص امتنانه العميق وشكره الصادق لجميع العامليين في صناعة الغزل والنسيج على تفانيهم وإخلاصهم، معرباً عن فخره بما صنعه عمال الغزل والنسيج من مشهد حضاري بمشاركتهم الكبيرة في اختيار رئيس جمهورية مصر العربية، والمساهمة في استكمال مسيرة التنمية والبناء.

وقال عبد الفتاح إبراهيم إن النقابة العامة أطلقت على عام 2024 عاماً للنقاش والحوار بين القيادات النقابية وبدون خطوط حمرا، وذلك حرصا منها على التنوير والتثقيف، كما تحرص على تنظيم العديد من الورش والندوات بشكل دوري للعاملين في الغزل والنسيج بهدف التوعية والتثقيف حول كيفية المفاوضه الجماعية، وماهي الحقوق والواجبات التي تكفلها القوانين العمالية والبيئة التشريعية النقابية.

وأضاف أن نقابة الغزل والنسيج ستظل عصية علي كل متأمر وفاسد، وستظل بيت العمال الكبير فاتحه أبوابها للجميع، وليعلم الجميع ان نقابة الغزل والنسيج هي لكل العامليين بالقطاع تدافع عنهم و تساندهم وتنصحهم وترشدهم وتعلمهم كيف يحافظون علي حقوقهم وكيف يستردونها، وتابع: أننا اليوم نحصد ثمار الأمل، ونبني وطنا قويا لأبنائنا، وللأجيال المقبلة، وننتظر من الرئيس المزيد والمزيد من الإهتمام بالعمال وتطوير صناعتهم.

وشارك بالكلمة هيئة مكتب النقابة العامه ومنهم، شبل بدوي ومني القصبي وحسين الشوري نواب رئيس النقابة العامة، وايهاب البلبيسي الأمين العام للنقابة، وجمال ادريس أمين صندوق النقابة، كما تضمن االمتحدثين علي عدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، منهم أحمد الغزاوي شيخ النقابيين، وعوض السحراوي رئيس لجنة مصر المحله وعضو مجلس الإدارة.

وشارك بالحضور في الندوة كافة القيادات النقابية بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن والذين يمثلون مليون ومائتان وخمسون ألف عامل بكافة محافظات الجمهورية.