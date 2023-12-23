شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ177 ألف مريض إدمان مجانا فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق 16023 على مدار عام 2023، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية على مدار عام 2023 لـ 177 ألفا و450 مريضا "جديد ومتابعة"، ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن ، وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن، كما أنه جارى الإعداد لافتتاح 6 مراكز علاجية جديدة بمحافظات "الجيزة وقنا ودمياط والشرقية وسوهاج وأسوان"، ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام المقبل، ومن المقرر خلال 3 سنوات قادمة تعميم الخدمات العلاجية في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96.38% بينما بلغت نسبة الإناث 3.62% بما يشير الى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة ،ولذلك تم تخصيص عدد من الآسرة في المراكز الشريكة مع الخط الساخن للصندوق لتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من الإناث.