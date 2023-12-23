شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الترم الأول لطلاب الصف الثانى الإعدادى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسى 2023/2024، لطلاب الصف الثاني الإعدادي (عام - لغات)، حيث من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتستمر على مدار أربعة أيام لتنتهي يوم الثلاثاء 16 يناير 2024، وذلك على النحو التالي:

-يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.

-يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.

-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

وحدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم الضوابط العامة للورقة الامتحانية، على النحو التالي:

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.



