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جدول امتحانات الترم الأول لطلاب الصف الثانى الإعدادى بالجيزة

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القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسى 2023/2024، لطلاب الصف الثاني الإعدادي (عام - لغات)، حيث من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتستمر على مدار أربعة أيام لتنتهي يوم الثلاثاء 16 يناير 2024، وذلك على النحو التالي:

 

-يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

 

-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.

 

-يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.

 

-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

 

وحدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم الضوابط العامة للورقة الامتحانية، على النحو التالي:

 

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

 

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

 

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

 

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب. 

 

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

 

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

 


 

 

 

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