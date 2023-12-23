شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ ملوك ورؤساء العالم بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقيات تهنئة إلى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم التى تحتفل بعيد الميلاد المجيد. وقد أعرب الرئيس السيسى فى برقياته للقادة والزعماء عن أصدق تهانيه وأطيب تمنياته بهذه المناسبة الطبية، متمنيا لهم عيدا سعيدا مباركا، وعامًا جديدًا يحمل الخير والرخاء والسلام لشعوبهم الصديقة ولجميع شعوب العالم.

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