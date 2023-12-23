شكرا لقرائتكم خبر عن المعابر الفلسطينية: لا تحركات عسكرية على الحدود مع مصر انطلاقا من كرم أبو سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة المعابر الفلسطينية، إن كل المعلومات الميدانية عن تحركات عسكرية على الحدود مع مصر انطلاقا من كرم أبو سالم غير صحيحة، جاء ذلك وفقا لما أعلنته قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل. نفت مصادر مصرية مطلعة، لقناة القاهرة الإخبارية، ما أورده إعلام إسرائيلي حول بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود القطاع مع مصر.

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