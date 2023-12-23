شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة عدوان إسرائيل على غزة لـ20 ألفا و258 شهيدا و53 ألفا و688 جريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلى على قطاع غزة إلى 20 ألفا و258 شهيدا، و53 ألفا و688 جريحا، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، أن احتفالات أعياد الكريسماس فى مدينة بيت لحم بالضفة الغربية تم إلغاؤها تضامنًا مع سكان غزة وسط استمرار حرب إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن المشهد المعتاد لاحتفالات الكريسماس فى بيت لحم حيث يمتلئ سطح قاعة كنيسة المهد بطواقم التصوير من جميع أنحاء العالم لالتقاط صورة الشجرة الشاهقة فى ساحة الكنيسة، لن يكون هناك هذا العام ذلك المشهد المعتاد فالاجواء فى بيت لحم عشية عيد الميلاد هذا العام كئيبة ومظلمة وحزينة.