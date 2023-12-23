التأمين الصحي الشامل.. رئيس "الرعاية الصحية" يوجه بإعداد نظام إلكتروني متكامل -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بإدارة دورة الإيرادات RCM التابعة للهيئة بالمقر الرئيسي وما يماثلها بالفروع في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة.

وناقش السبكي، خلال الاجتماع، اليوم السبت، عددًا من المخرجات ونتائج العمل بإدارة دورة الإيرادات بالمقر الرئيسي للهيئة، وما يماثلها في الفروع، مشيدًا بالجهود المتميزة للإدارة في أداء الأعمال المنوطة بها، وتطبيق نظم إدارة دورة الإيرادات في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في المحافظات المذكورة بأعلى كفاءة ومهارة وجودة خلال فترة وجيزة من العمل.

وكلف رئيس الهيئة بتعيين مسؤول لإدارة دورة الإيرادات في كل مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة، علاوة على مسؤولي الإدارة في المستشفيات، ووجه السبكي بعقد ورش عمل تدريبية لهم للتدريب على أحدث أنظمة العمل واستكمال أدائه على أعلى مستوى.

وشدد السبكي على أن إدارة دورة إيرادات الهيئة بوضع خطة زمنية متكاملة والمستهدفات لإدارة دورة الإيرادات في المنشآت الصحية التابعة للهيئة حاليًّا والمقرر استلامها مستقبلًا على اختلاف أنواعها وتخصصاتها الطبية؛ بهدف تسريع وتيرة تشغيل نظام إدارة دورة الإيرادات في المنشأة وتحقيق المستهدفات المرجوة منها.

وكلف السبكي مديري أفرع الهيئة في المحافظات الست سالِفة الذِكر بضرورة تشغيل نظام المطالبات وإدارة دورة الإيرادات في كل المنشآت الصحية من مجمعات طبية أو مستشفيات أو مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة حاليًّا، أو خلال شهر من تاريخ استلام أي من المنشآت الصحية المقرر انضمامها مستقبلًا.