سقطت بـ "جوال إكسسوارات".. ضبط المتهمة بسرقة محتويات محلين في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فاطمة عادل:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (إحدى السيدات) بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزتها جوال بداخله (إكسسوارات مجهولة المصدر).

بمواجهة المتهمة اعترفت بسرقتها المضبوطات من داخل محلين إكسسوارات بأسلوب "المغافلة"، كما أقرت بارتكابها واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وأقرت بقيامها بالتصرف في المسروقات الخاصة بالمجني عليهما بالبيع لأحد الباعة الجائلين وإنفاقها المبلغ المالي متحصلات البيع على متطلباتها الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.