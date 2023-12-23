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المشدد 15 سنة للمتهم بهتك عرض طفل بالمرج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامه خطف طفل وهتك عرضه في المرج.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ج.س، عاطل، هتك عرض المجني عليه "ا.م، طفل" وتمكن من اقتياده إلى مسكنه بعيدا عن أعين الناس بإحدى العقارات و هتك عرضه.

وكان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا من ربة منزل باختفاء نجلها وهتك عرضه من قبل شخص مجهول وأدلت بأوصاف المتهم.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى مكان المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة بالقبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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