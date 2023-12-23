لحق بموظف بالمعاش.. جثة شاب على قضبان محطة مترو فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تمر سوى أيام على انتحار موظف بالمعاش بمحطة مترو فيصل حتى تحرر الأمر لكن هذه المرة الضحية شاب ثلاثيني.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بانتحار شاب بمحطة مترو فيصل.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الحادث.

تبين بالفحص أن شابا يبلغ من العمر ٣٠ سنة تخلص من حياته بالقفز أمام قطار المترو فور دخوله رصيف المحطة ما أسفر عن مصرعه.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.