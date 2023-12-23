شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا: حامل الفيروس يصبح غير معدٍ بعد انخفاض حرارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن كل فيروسات الجهاز التنفسي تصيب بمتلازمة وتهيج كل الشعب الهوائية، وهذه الإصابات موجودة من زمان بعيد، ولكن كثرة الإصابات جعلت الإصابة بالأمراض التنفسية ظاهرة.

وأوضح حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سي بي سي، أن الشتاء هو الوقت الطبيعي للإصابة بأمراض الفيروسات التنفسية ما قبل وما بعد ظهور فيروس كورونا، قائلا: "فصل الشتاء هو فصل الإصابة بالفيروسات التنفسية".

وأشار الدكتور حسام حسني، إلى أنه من وقت ظهور أعراض كورونا هناك فترات لحمل الفيروس وظهور الحرارة وبعد اختفاء الحرارة بـ48 ساعة المريض يصبح المصاب غير معدي، موضحا أن الكحة ليست من أعراض العدوى، كما حذر من سوء استخدام المضادات الحيوية، مؤكدا أن لها مردودات ويجب الحذر من حقنة البرد الشهيرة.