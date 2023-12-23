شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم خدمات قدمتها الدولة للمزارعين ضمن خطة الارتقاء بقطاع الزراعة والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نستعرض أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة:
1- اكثر من 40 مليار جنية دعم منظومة للاسمدة خلال 3 سنوات
2- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة في 8 محاصيل الاستراتيجية
3- 8 مليار جنية تمويل للمشروع القومي لإحياء البتلو
4 - 200 مليون جرعة لقاح لتحصين المواشي ضد الأمراض والاوبئة
5- انشاء 1776 نقطة تلقيح اصطناعي للمواشي وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة
6- 3186 قافلة بيطرية مجانية لعلاج موشى صغار المزارعين في قرى محافظات الجمهورية
7- التوسع في انتاج التقاوي المعتمدة وتوفيرها بأسعار مخفضة للفلاحين
8- استنباط اصناف جديدة من التقاوى والبذور تحقق أعلى انتاجية تسهم في رفع مستوى معيشة الفلاحين .
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