شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام.. اعرف المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر
أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
-تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رمسي موثق).
-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
ثانيًا: المستندات المطلوبة
-صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.
-صورة بطاقة الرقم القومي.
-مستند ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).
-الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.
ثالثًا: الإجراءات
-التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.
-التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.
-استلام الخدمة.
وتهدف المراكز التكنولوجية إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز، وتحقيق التكامل بين كافة الوسائل التكنولوجية الأخرى التى تقدم الخدمات للمواطنين وربط جميع الخدمات التى تقدم من خلال شبكة موحده لخدمة المواطن وراحته، بالإضافة إلى فصل طالب الخدمة عن مؤديها والحصول على الرضاء الكامل للمواطن عن مقدم الخدمة وجودة الخدمة والوقت المستغرق فى إنجاز الخدمة.
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