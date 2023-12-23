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متحدث الوزراء يكشف عن تطور جديد بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء يولي أهمية قصوى لملف ضبط أسعار السلع الأساسية، وهناك لجنة مُشكلة لمتابعة الأسعار.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن وزارة التموين اتخذت عدد من الإجراءات لخفض سعر السكر الفترة الماضية، ومنها ضخ 245 ألف طن من السكر بالأسواق، وهو ما ساهم في خفض السكر، فضلا على أن الفترة المقبلة سيتم طرح محصول السكر الجديد مما يساهم في خفض سعر السكر تدريجيًا.

وعن تخفيف أحمال الكهرباء، كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، أن هناك مشاورات تجرى حاليا بين الجهات المعنية بشأن تخفيف أحمال الكهرباء، وبمجرد تكوين الرؤية المتكاملة عن الأمر، سيتم الإعلان عنها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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