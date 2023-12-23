أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي للسلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران "EASA" لأجهزة الطيران التمثيلي: B737-800, B777-200ER ، وذلك فى ضوء استراتيجيه وزارة الطيران المدنى باهميه حصول كافه الهيئات والشركات التابعه للوزارة على الاعتمادات الدولية وتجديدها بصفه دورية من اجل تحسين جودة وبيئة العمل وتقديم أعلى مستوى من الخدمات بما يكفل النهوض بالمنظومة فى شتى المجالات.

واكد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني ، ان تجديد الاعتمادات والشهادات الدولية فى مختلف مجالات النقل الجوى يعكس التزام قطاع الطيران المدنى المصرى بتطبيق كافه المعايير والمواصفات العالمية فى هذا المجال .

وأضاف الوزير، أن أكاديمية مصر للطيران تلعب دوراً مهمًا وداعماً لصناعة النقل الجوى في مجال التدريب وتبادل الخبرات كونها من المحاور الرئيسية لرفع كفاءة واداء العنصر البشرى فى مختلف مواقع العمل، كما أن تجديد مثل هذه الاعتمادات يُعد اعترافاً دولياً بامكانيات هذا الصرح العالمى ويجعله فى مصاف الأكاديميات العالمية فى مجال التدريب.

من جانبه أشاد وفد الوكالة الأوروبية بكفاءة أجهزة الطيران التمثيلى بالأكاديمية و تجديد اعتمادها بأعلى مستويات اعتمادات الوكالة (Level D).

وأثنى المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران على الجهد المبذول من العاملين بأكاديمية مصر للطيران للتدريب برئاسة الطيار وليد سليمان وخاصة مهندسي الإدارة العامة للجودة و الإدارة العامة للطيران التمثيلي للحفاظ على المستوي الفني العالي للأجهزة مما يؤدي إلى كفاءة العملية التدريبية لطياري شركة مصر للطيران.

جدير بالذكر ان أكاديمية التدريب تحظى بمكانة علمية مرموقة على المستوى الدولى و الإقليمي ، وتعتبر من أكبر وأعرق الأكاديميات فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، حيث تمتلك أحدث أجهزة الطيران التمثيلى المخصصة لتدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية ، والتى تتمثل فى طرازات الإيرباص A320,A320neo, A220/300, A330/ A340، وطرازات البوينج B737-800,B777، وكذلك أجهزة الإخلاء في حالات الطوارئ CEET وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST وتدريب المهندسين والفنيين في مجال صيانة الطائرات والخدمات الأرضية ، فضلًا عن برامج الموارد الإدارية والبشرية الخاصة بمجالات المبيعات والتسويق والشحن والمحطة وفرق الأمن.