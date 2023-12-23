بالصور.. النار تلتهم محتويات مخزن أخشاب في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا هائلا التهم محتويات مخزن أخشاب بمركز البدرشين جنوب الجيزة مساء السبت.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بالعزبة الغربية.
دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع الجنوب.
تبين بالفحص نشوب حريق داخل مخزن أخشاب من طابق واحد بشارع الرشاح وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وبدء تنفيذ عملية التبريد.