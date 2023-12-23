ضبط 4 محاولات تهريب من اليونان والإمارات واليابان بمطار القاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية 4 محاولات تهريب لأقراص مخدرات ومطاوي وهواتف مع 4 ركاب، فور وصولهم من اليونان والإمارات واليابان، حاولوا تهريبها وتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

وقال مصادر بالمطار، إنه أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة اليونانية القادمة من أثينا، تم ضبط راكب مصري بحوزته ٩٠ قرص لعقار مخدر، و٣ مطاوي محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤، وتم الضبط بواسطة كل من محمود عباس وأحمد عنتر مأمورا الجمرك تحت اشراف محمود سليمان مدير الحركة.

والمحاولة الثانية لراكب مصري قادم من الشارقة علي الطائرة المصرية، حاول تهريب ١١٢ شاشة محمول وايفون 15، تم الضبط بواسطة حسام الشافعي مأمور الجمرك وعماد صلاح مأمور الجمرك تحت اشراف حازم محمد علي مدير الحركة.

والمحاولة الثالثة لراكبة افريقية قادمة من أثينا علي الطائرة المصرية تخفي اقراص مخدرة وقطعة ماريجوانا ومطحنة واداة معدنية تستخدم في تعاطي المواد المخدرة، تم الضبط بواسطة عبد القوي عزوز مأمور اللجنة الجمركية ودينا حسن مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد عاطف و هاني مصطفي رئيس القسم تحت اشراف حسن ابو زهرة رئيس القسم.

والمحاولة الرابعة لراكب مصري قادم من طوكيو علي الطائرة المصرية بحوزته ١٠٩ شرائط لعقار الترامادول المخدر باجمالي ١٠٩٠ قرصاً ، تم الضبط بواسطة كل من هاني محمود وبسمة حسني مأمورا الجمرك تحت اشراف محمود سليمان مدير الحركة.