أجواء باردة ورياح نشطة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد 24 ديسمبر، على كافة أنحاء البلاد.

وتوقت الأرصاد نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، حيث تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة: أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40%، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة مع وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما تسيطر على البلاد أجواء باردة، ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى غدا الأحد 22 درجة مئوية.

وأشارت الهيئة إلى وجود اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح بين 40 إلى 50 كم/س، وارتفاع الموج من 2 إلى 3.5 متر.