"مستقبل وطن" يكرم قياداته لجهودهم خلال الانتخابات الرئاسية



محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

نظم حزب "مستقبل وطن"، اليوم احتفالية لتكريم، أمناء الحزب بالمحافظات وأمناء التنظيم وأعضاء غرفة العمليات المركزية، وذلك لجهودهم المشرفة والملموسة، خلال الانتخابات الرئاسية، بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

جاء ذلك، بحضور النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، والنائب عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والنائب عصام هلال الأمين العام المساعد والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب.

ووجه النائب أحمد عبد الجواد، الشكر لكافة قيادات وأعضاء الحزب، لما قدموه من جهد كبير، مؤكدًا أن كافة أعضاء حزب مستقبل وطن ظهروا بصورة مشرفة، جسدت التواجد القوي للحزب بين المواطنين.

من جانبه، ثمن النائب عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، حالة الحراك التنظيمي داخل الحزب، وإصرار كافة قياداته على العمل ضمن إطار تنظيمي جماعي وفي ظل تعاون غير مسبوق.

وبدوره، أشاد النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، بحالة الحراك الحزبي، وروح العمل الجماعي الجاد بهدف إعلاء الصالح العام.