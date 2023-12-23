شكرا لقرائتكم خبر عن قيمتها نصف مليون جنيه.. أسماء الفائزين بمسابقة الأوقاف للأسرة القرآنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة التحكيم بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، التى تقيمها وزارة الأوقاف تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، الفائزين بالجائزة الأولى والثانية والثالثة، بفرع الأسرة القرآنية، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى نصف مليون جنيه، وقيمة الجائزة الثانية 400 ألف جنيه.

وهم :

الفائزون بالجائزة الأولى نصف مليون جنيه في الفرع السادس (الأسرة القرآنية):

سعد محمد سعد عيسي - سعيد محمد سعد عيسي - عبد العزيز محمد سعد عيسي.

الفائزون بالجائزة الثانية 400 ألف جنيه في الفرع السادس (الأسرة القرآنية):

محمود أحمد محمود مخلص - أحمد محمود أحمد محمود مخلص - ميادة محمود أحمد محمود مخلص.

الفائزون بالجائزة الثالثة 300ألف جنيه في الفرع السادس (الأسرة القرآنية):

عبد الفتاح عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة - آية عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة - فاطمة عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة.

وتضم المسابقة ستة فروع على النحو التالي:

الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وله ثلاث جوائز، قيمتها مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه.

الفرع الثانى : حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، وله أربع جوائز، قيمتها مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه.

الفرع الثالث : للناشئة تحت سن اثنى عشر عامًا: حفظ القرآن الكريم مع فهم معانى المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، وله خمس جوائز، قيمتها مليون ومائة وخمسون ألف جنيه.

الفرع الرابع : حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وله جائزتان، قيمتهما سبعمائة ألف جنيه.

الفرع الخامس: ذوو الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، وله خمس جوائز، قيمتها مليون وخمسمائة ألف جنيه.

الفرع السادس: الأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنين للحفظ عن ثلاثة أفراد، وله أربع جوائز، قيمتها مليون وأربعمائة ألف جنيه.

مع ملاحظة أن هذه المسابقة لم تعن بحفظ القرآن الكريم فحسب إنما تعنى مع حفظه بتفسيره وفهم معانيه ومقاصده العامة.

وقد بلغ إجمالى المشاركين فى هذه المسابقة أكثر من مائة متسابق من أربع وستين دولة، مع محكمين من تسع دول.

وتعقد المسابقة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين لحفظ القرآن الكريم هى "دورة الشيخ محمود على البنا (رحمه الله)".