شكرا لقرائتكم خبر عن 3 علامات تدل على عدم صلاحية الألبان.. الرائحة والمذاق أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطرى بمركز الشهداء بالمنوفية، إن هناك عدة علامات إذا ظهرت على الألبان بعد شرائها فهى دليل على عدم صلاحيتها للاستهلاك، وهى:

1- الرائحة الحامضية.

2- الطعم الحامض أو المر.

3- تغير الملمس وظهور تكتلات داخل اللبن تشبه الزبادي، وأي لون غريب باللبن.

وأشارت سماح، إلى أنه لتجنب فساد الحليب بعد فتح العبوة، لابد من التأكد من إغلاقها جيدا، وإعادة حفظه في مكان بارد لمدة لا تزيد عن 5 أيام، مؤكدة أن الحليب الفلاحي أفضل الألبان في حال شرائه من مكان موثوق فيه، ونظيف ومضمون، أما إذا كان من الصعب الحصول عليه فأن الحليب المبستر الأفضل، وخاصة الحليب المبستر المعبأ في زجاج شفاف يمكن رؤية لون وحالة الحليب.

وقد أصدر جهاز حماية المستهلك عددا من النصائح لشراء لبن سليم، هي:

- الشراء من مكان موثوق به، وعدم التعامل مع الباعة الجائلين.

- التأكد من حفظ اللبن لدى البائع مبردًا.

- عدم تركه فترة طويلة معرضًا لدرجة حرارة الجو بعد الشراء والتوجه مباشرة إلى المنزل.

- غلي اللبن جيدا مع التقليب المستمر أثناء عملية الغلي.

- حفظ اللبن داخل الثلاجة بعد تبريده مباشرة.

- يجب أن تكون فترة الحفظ في الثلاجة لا تزيد عن أسبوع واحد بينما يمكن تجميده في الفريزر لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر في درجة حرارة أقل من 18 درجة مئوية.

- إذا لوحظ أي تغيير في اللون أو المذاق أو القوام فيجب التخلص منه على الفور.