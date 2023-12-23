شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تقدم طلب للحصول على رخصة تركيب مصعد سكنى بالجيزة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهمت المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة في تقديم خدمات المواطنين بأعلى جودة وكفاءة ممكنة وميكنتها لتقليل زمن الحصول عليها، وذلك بإنشاء وتطوير 20 مركزًا تكنولوجيًا منتشرين في مختلف أحياء ومدن المحافظة، لتقديم خدمات عديدة ومتنوعة للمواطنين خاصة المتعلقة بتراخيص المحلات.

ويمكن لأصحاب العقارات التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لاستخراج رخصة تركيب مصعد سكني، باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

-صورة من ترخيص البناء (والأصل للاطلاع).

-عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المتخصصة معتمدًا من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة.

-صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

-ملف المواصفات الفنية والرسومات الهندسية لإنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختيارات الطراز للمكونات.

-نوتة حسابية متضمنة حسابات دلائل الحركة وحساب معامل أمان الحبال وحسابات الجر والضغط النوعى وحسابات مخدات البئر.

-مقايسة تتضمن الأعمال وقيمتها.

-توكيل رسمى من مقدم الطلب فى حالة الوكالة.

-تقرير من مهندس استشاري إنشائي يفيد تحمل المبنى لحمولة المصعد ومشتملاته والحركة الناتجة عنه في حال تركيب مصعد في مبنى قائم.

يُذكر أن المراكز التكنولوجية تتيح العديد من الخدمات الحكومية والمعاملات اليومية من مكان واحد، تشمل تقديم طلبات: رخص الإشغالات، وبيانات الصلاحية، والحصول على صورة طبق الأصل من المستندات، والتصالح على مخالفات البناء، ومطابقة توصيل المرافق، والمصاعد، والإعلانات، وتراخيص المحلات وما يتعلق بها، وتوصيل المرافق، والمعاينات والترميم والهدم، وغيرها من الخدمات المتعلقة بكل إجراء من الإجراءات السابقة.