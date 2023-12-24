شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يدمر المولدات والألواح الشمسية فى خان يونس ويقطع كل الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ليث دراغمة المدير التنفيذى لهيئة تنظيم الاتصالات الفلسطينية، أن ما يحدث فى قطاع الاتصالات خلال الأسبوعين الماضيين ممارسات وحشية يقوم فيها الجانب الإسرائيلى باتجاه قطاع الاتصالات تحديدا والشبكات، حيث قام بقطع خدمات الاتصالات لمدة 3 أيام الأسبوع الماضى وهى المدة الأكبر منذ العدوان.

وأضاف ليث دراغمة خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن الاحتلال قام خلال هذه الفترة بقصف مسارات الفايبر والشبكات وتحاول طواقم الشركات للوصول لهذه الأماكن لإعادة ربطها.

تابع ليث، هذه الطواقم تحتاج لعشر ساعات وجرافات لتمهيد الطريق للوصول لهذا الأماكن، موضحا أن الاحتلال قام بهذه الممارسات والقصف العشوائى لأماكن كبيرة بقطاع غزة، كما قام بتدمير وتجريف المولدات والألواح الشمسية فى خان يونس وقطع كل الاتصالات الأرضية والخلوية، ووصلنا لمرحلة لا يستطيع فيها المواطن التوصل مع الهلال الأحمر.