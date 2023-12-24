"مجنون مشاهير" يهدد إعلامية في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات المباحث الجنائية بالجيزة ملابسات تعرض إعلامية لسب وقذف وتهديد بالإيذاء على يد طالب.

مأمور قسم شرطة أول الشيخ زايد تلقى بلاغا من إعلامية بتضررها من مُستخدم أحد الحسابات على موقع "فيس بوك" لإرساله رسالة للصفحة الخاصة بها تضمنت عبارات سب وقذف والتهديد.

تبين أن طالبا مقيم في سوهاج وراء ارتكاب الواقعة وأمكن ضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

بفحص هاتفه وجهاز لاب توب تبين إرساله رسائل إلى العديد من الفنانين والمشاهير تضمنت عبارات إعجاب وطلب التواصل معهم.

أقر المتهم بارتكاب الواقعة بقصد لفت انتباه الإعلامية للتواصل معه وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.