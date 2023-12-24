متحصلات المخدرات.. ضبط تاجر بتهمة غسل 125 مليون جنيه في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تاجر حاول غسل 125 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة مطروح لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بشراء العقارات والأراضى بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 125 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.