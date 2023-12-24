الداخلية تكشف تفاصيل ضبط طالب هدد إعلامية شهيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على طالب بعث رسائل سب وقذف عبر موقع "فيس بوك" إلى اعلامية شهيرة.

تلقي قسم شرطة أول زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا من إعلامية- مقيمة بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بتضررها من مُستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لقيامه بإرسال رسالة للصفحة الخاصة بها تضمنت عبارات سب وقذف والتهديد بالإيذاء.

وبالفحص أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد مرتكب الواقعة طالب- مقيم بمحافظة سوهاج وضبطه، وبحوزته جهاز حاسب آلى "لاب توب"- هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد إرتكابه للواقعة".

كما تبين قيامه بإرسال رسائل إلى العديد من الفنانين والمشاهير تضمنت عبارات إعجاب وطلب التواصل معهم.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد لفت إنتباه الشاكية للتواصل معه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.