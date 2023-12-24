ضبط مخدرات وأسلحة بيضاء وبندقية مع 5 ركاب بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في ضبط 5 ركاب يخفون مخدرات متنوعة واسلحة بيضاء وبندقية مفككة ومناظير تركب على سلاح، تم الضبط في مبني الركاب رقم ٢ بقيادة أحمد سعد عبد المطلب المدير العام.

وقامت الإدارة الرابعة برئاسة أحمد عبدالهادي مدير الإدارة و أحمد حسن الحكش نائب المدير بتحرير ثلاثة محاضر ضبط ارقام ١٤٦ و ١٤٧ و ١٤٩ ، الأول لراكب مصري قادم من جدة علي الطائرة السعودية يخفي ٢٧١ كبسولة لعقار Lyrica المخدر تركيز ٣٠٠ ملجم، وتم الضبط بواسطة كل من نورا نعمان مأمور الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد عاطف و أحمد الشريف رئيس القسم تحت اشراف سامي سليمان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢.

والثاني لراكب أجنبي من اصل مصري قادم من الرياض علي الخطوط السعودية بحوزته ٢ مطواة و ٢ خنجر و بلطة ، افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤، تم الضبط بواسطة كل من أحمد عبد الرشيد مأمور اللجنة الجمركية ومحمود طلعت مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد عبد الحميد وهاني مصطفي رئيس القسم تحت اشراف أحمد سيد صالح مدير الحركة.

والثالث لراكب أجنبي من اصل مصري قادم من روما علي الطائرة الإيطالية يحمل بندقيه ضغط هواء مفككة ومنظارين يركبا علي سلاح ناري وعلبتين بداخلهما الف طلقة رش عيار M.M 5.5، تم الضبط بواسطة كل من محمود محمد طلعت مأمور اللجنة و أحمد عبد الحميد مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد عبد الحميد و هاني مصطفي تحت اشراف احمد سيد إبراهيم.

وقامت الإدارة الثالثة برئاسة أسامة دياب مدير الإدارة وأحمد عمر نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٤٥ لراكب مصري قادم من باريس يخفي ٦٤ شريطاً لعقار الترامادول وعقارات اخري مدرجة بجداول المخدرات باجمالي ٦٧٥ قرصاً ، تم الضبط بواسطة كل من أحمد جمال رشدي مأمور اللجنة واسماء عبد الكريم وأحمد محمد عبد السلام مأمورا الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمود رمضان وسامح سيد مدير الإدارة تحت اشراف صبري حسانين مدير الحركة .

وحررت الإدارة الأولى برئاسة محمود عبدالنبي مدير الإدارة محضراً جمركياً رقم ١٤٨ لراكب أجنبي من اصل مصري بحوزته 4 اكياس حلوي مخلوطة بمخدري الماريجوانا و THC بوزن ما يقارب المائة جرام ، و"فيب" به مخدر THC بوزن ٤٢ جراماً ، تم الضبط بواسطة كل من وليد جمال و محمود مصطفي محمد مأمورا الجمرك تحت اشراف حافظ منشاوي رئيس القسم.