الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع.. وتحذير من ظاهرة مسيطرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال الـ72 ساعة الماضية وحتى اليوم كان هناك نشاط للرياح بشكل واضح وأدى لإثارة الرمال والأتربة في بعض الأماكن، موضحة أن نشاط الرياح وسرعتها يؤدي للإحساس بانخفاض في قيم درجات الحرارة وبرودة في الطقس.

وأشارت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن قيم درجات الحرارة كانت منخفضة مما يؤدي إلى الشعور بالبرودة، موضحة أن الأمطار تساقطت بشكل كبير على مناطق الساحلية ومن ضمنها الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، مؤكدة أنه بداية من غدًا سيكون هناك هدوء في سرعات الريح والذي يؤدي إلى استقرار في الأحوال الجوية.

وتابعت: هناك ارتفاع طفيف في قيم درجات الحرارة عن اليوم وأمس، ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة 22 درجة، مشددة على أنه بداية من غدًا وحتى نهاية الأسبوع هناك استقرار وتحسن في الأحوال الجوية، كما أن الشبورة المائية ستكون ظاهرة مؤثرة خلال الأيام المقبلة.