اطمئنوا.. عباس شراقي: الوضع الجيولوجي لا يسمح بتخزين المياه وراء سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على وصول مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا إلى طريق مسدود، بعد انتهاء جولة المباحثات الرابعة في أديس أبابا الأسبوع الماضي.

وأكد شراقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن عدم وقوع ضرر جسيم من سد النهضة ووجود مخزون مياه مطمئن أمام السد العالي أمر باعث على تعامل الدولة المصرية بنوع من ضبط نفس وعدم اللجوء للتصعيد العسكري.

وتابع، أن تخزين أثيوبيا للمياه خطر عليها، وحجز 74 مليار متر مكعب على فالق أرضي يستلزم خلق رأي عام دولي لإبراز خطورته، مضيفًا: "الشعب الإثيوبى يتسأل أين كهرباء السد، والحكومة الأثيوبية فى مأزق شديد وبالتالى فإنه من مصلحتها تصعيد الأمر مع مصر حاليًا".

ووجه الدكتور عباس شراقي، رسالة طمأنة للشب المصري قائلًا: "اطمئنوا.. الوضع الجيولوجي في إثيوبيا لا يسمح بتخزين المياه وراء سد النهضة أو إعادة استخدامها"، مضيفًا: أثيوبيا تمر بأوضاع اقتصادية متدهورة للغاية وما تم انفاقه على السد حتى الآن 8 مليار دولار وهذا رقم ضخم للغاية.